آندريه زكي: ننسق لـ3 لقاءات مصرية أمريكية ألمانية لاستكمال دورنا في الحوار الوطني

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن المؤتمر الذي يعقد في الإسكندرية اليوم، هو ثاني جولة بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار، مشيرًا إلى أنه سيتم التوجه إلى الصعيد قريبًا.

وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية، مساء اليوم الاثنين، بعنوان "الشباب وصناعة التغيير"، أن الدعوة للحوار دفعة للأمام بكل ما فيه من تحديات لأخذ خطوة جديدة لصالح مصر، منوهًا بالاهتمام أيضًا بالحوار الدولي، حيث سيتم تنسيق 3 لقاءات، أولها خلال شهر أكتوبر وهو حوار عربي أوروبي عن طريق دعوة مجموعة أوروبيين.

وأشار إلى أنه سيتم ايضًا تنسيق حوار مصري أمريكي، إضافة إلى حوار ثالث في ألمانيا خلال شهر نوفمبر، مؤكدًا تكامل اللقاءات الثلاثة لتقديم ورقة متكاملة.