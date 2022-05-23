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برلمانية: الشباب أغلى ما تملكه الدولة لصناعة مستقبلها

07:08 م الإثنين 23 مايو 2022
برلمانية: الشباب أغلى ما تملكه الدولة لصناعة مستقبلها

النائبة غادة علي

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كتب- إسلام لطفي:

قالت غادة علي، عضو مجلس النواب وعضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة، إنَّ الشباب أغلى ما تكلمه الدولة لصناعة مستقبلها، وما حدث في الفترة الماضية هو تمهيد للحوار، حيث حدثت منتديات للشباب وكانت كسر الفجوة بين الشباب والقيادة السياسية، والمؤتمرات الوطنية كانت تأتي بشباب من الريف والنوبة وجميع الفئات.

وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية، مساء اليوم الاثنين، بعنوان "الشباب وصناعة التغيير"، أن التحدث تمكين الشباب يجب السؤال معه عن التدريب والتأهيل لهم وحتى يكونوا مستوعبين لأهمية المنصب، والمسئول يجب ان يتعامل مع الشباب ككيان وليس أدوات تنفيذ وأن يتم تحفيزهم خاصة المجتهدين منهم.

وأشارت إلى أن احترام كيان الشاب، يستوجب التحدث معهم عن تقبل الاخر وبث حس مسئولية جديدة عليهم والبدء ككتلة حرجة واستجتماع همم الشباب في التقدم بالدولة ومعرفة ما هي رؤيتها وليس فقط من في الجامعات والمثقفين، لافتة إلى ضرورة مساعدة الشباب.

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