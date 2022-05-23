برلمانية عن "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي": السيسي صنع مستقبل مصر بهذا المشروع

(مصراوي):

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة، بمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفةً أنه مشروع تنموي متكامل ويعد من المشروعات القومية العملاقة.

وأضافت وكيلة "القوى العاملة"، في بيان لها الأحد، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، تمضي قدمًا وبخطوات ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي بالتوسع في المشروعات الزراعية؛ وهو ما يحسب لها في ظل التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأضافت درويش: الرئيس السيسي افتتح مشروعًا من أهم مشروعات متطلبات الحياة للمواطن المصري؛ وهو مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، سواء من زراعات القمح والبنجر والذرة والسكر الناتج من البنجر.. وكذا فول الصويا وعباد الشمس والتوسع غير المسبوق في الرقعة الزراعية.

وتابعت درويش: جهود القيادة السياسية والحكومة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية؛ بهدف حفظ منظومة الأمن الغذائي، وذلك يتجلى في خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ومنها افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.

وأردفت وكيل القوى العاملة: مشروع مستقبل مصر يهدف إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، باستخدام أفضل الأساليب والآلات التكنولوجية الحديثة لتقليل حجم الاستيراد من الخارج، وتوفير المنتج المحلي لتلبية احتياجات المواطنين، لافتةً إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة في مختلف المشروعات القومية الجديدة.