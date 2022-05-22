الطقس غدًا: ارتفاع حرارة على كافة الأنحاء.. ونشاط للرياح في هذه المناطق

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(مصراوي):

ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 3:4 درجات مئوية، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري وجنوب وشمال الصعيد.

ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولطيف ليلًا القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح والجو غائم جزئيًا في القاهرة، والوجه البحري وشمال الصعيد.

أما درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين على محافظات مصر:

في القاهرة والوجه البحرى 31-18

في السواحل الشمالية 26-17

في جنوب سيناء 35-22

في شمال الصعيد 32-19

في جنوب الصعيد 36-22

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