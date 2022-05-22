Masrawy logo white

إعلان

الطقس غدًا: ارتفاع حرارة على كافة الأنحاء.. ونشاط للرياح في هذه المناطق

11:44 م الأحد 22 مايو 2022
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 3:4 درجات مئوية، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري وجنوب وشمال الصعيد.

ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولطيف ليلًا القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح والجو غائم جزئيًا في القاهرة، والوجه البحري وشمال الصعيد.

أما درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين على محافظات مصر:

في القاهرة والوجه البحرى 31-18

في السواحل الشمالية 26-17

في جنوب سيناء 35-22

في شمال الصعيد 32-19

في جنوب الصعيد 36-22

مستلزمات للطوارئ لابد أن تتواجد بسيارتك..

تعرف عليها
الطقس درجة الحرارة الرياح درجات الحرارة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا