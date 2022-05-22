وزيرة التضامن: قرعة حج الجمعيات تجرى دون تدخل بشري

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م.

وأوضحت القباج، أنه تم اختيار 3 آلاف حاج من بين أكثر من ١٧٥٠٠ مواطن سجلوا طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية، سعياً لأداء فريضة الحج هذا العام.

وأكدت الوزيرة، أن القرعة الإلكترونية أجريت اليوم على بوابة الحج الموحدة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، والتي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط في التقدم سواء لحج الجمعيات أو الداخلية أو السياحة.

وأكدت القباج، أن القرعة تجرى دون تدخل بشري نهائياً وتم اختيار النسبة المخصصة لكل محافظة وفقا لنسبة عدد الطلبات مع مراعاة تخصيص باص كحد أدنى لأي محافظة ضمانا للاستقلالية في الإشراف بين كافة المحافظات.​