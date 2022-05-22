سلوك فوضوي.. "حماية المستهلك" يعلق على ظاهرة الأدوية المغشوشة والمستحضرات الطبية

كتب- محمد سامي:

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن ظاهرة الأدوية المغشوشة والمستحضرات الطبية تواجه سلوكًا فوضويًّا، لافتًا إلى أن الدواء يباع داخل الصيدليات وليس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف حسام الدين، خلال مؤتمر صحفي بمقر الجهاز في القرية الذكية، اليوم الأحد، أنه تم ضبط جزء كبير جدًّا من بائعي مستحضرات التجميل والأدوية المغشوشة، وليس جميعها، منوهًا بأنه في الفترة المقبلة سيتم شن العديد من الحملات على هؤلاء الأشخاص، لافتًا إلى أن هناك فوضى أخرى تسمى المسابقات، وهذه المسابقات لا بد أن يتم إخطار الجهاز بها قبل الإعلان عنها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نجاح الجهاز ليس في تحرير عدد كبير من المحاضر؛ لكن النجاح الحقيقي بالظواهر التي يتم التغلب عليها من قِبل الجهاز، لافتًا إلى أن هناك متابعة قوية لمواقع التواصل الاجتماعي وما يحدث في السوق من ارتفاع الأسعار، وبعض الأمور الأخرى التي يتم رصدها عبر جهاز حماية المستهلك.

كان مؤتمر جهاز حماية المستهلك، انطلق قبل قليل بمقر الجهاز في القرية الذكية، للكشف عن بعض الإجراءات التي اتخذها الجهاز تجاه ضبط السلع في الأسواق بعد توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة بشأن الأسواق وضبطها وعدم احتكار أية سلعة.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، كشف عن التفاصيل الكاملة والقرارات المهمة التي اتخذت لإلغاء ظاهرة "الأوفر برايس" على موديلات السيارات الحديثة، وقرارات الجهاز لوكلاء السيارات.