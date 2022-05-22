23 فرعاً في 2023.. "حماية المستهلك" يعلن ضم أفرع جديدة للجهاز في بعض المحافظات

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن حماية المستهلك يستغرق جهدًا محترمًا من خلال التنسيق مع كل الجهات الحكومية في مصر، لافتًا إلى أن الجهاز يبحث في المقام الأول الحفاظ على حقوق المواطن المصري، دون الضرر بالاقتصاد المصري.

وأضاف حسام الدين، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الجهاز يضم 601 من العاملين، و18 فرعًا، لافتًا إلى أن هناك خطة عام 2023 تضم 5 أفرع أخرى ليصبح العدد الإجمالي لأفرع الجهاز في كل المحافظات 23 فرعًا.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه تم الوصل إلى حل 96٪ من المشكلات بالتفاوض المباشر، بالإضافة إلى انخفاض زمن حل الشكاوى إلى 10 أيام؛ لأن طبيعة الشكاوى تختلف من شكوى لأخرى.

وانطلق مؤتمر جهاز حماية المستهلك، قبل قليل بمقر الجهاز في القرية الذكية؛ للكشف عن بعض الإجراءات التي اتخذها الجهاز تجاه ضبط السلع في الأسواق بعد توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة بشأن الأسواق لضبطها وعدم احتكار أية سلعة.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، كشف عن التفاصيل الكاملة والقرارات المهمة التي اتخذت لإلغاء ظاهرة "الأوفر برايس" على موديلات السيارات الحديثة، وقرارات الجهاز لوكلاء السيارات.