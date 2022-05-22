Masrawy logo white

إعلان

23 فرعاً في 2023.. "حماية المستهلك" يعلن ضم أفرع جديدة للجهاز في بعض المحافظات

02:47 م الأحد 22 مايو 2022
23 فرعاً في 2023.. "حماية المستهلك" يعلن ضم أفرع جديدة للجهاز في بعض المحافظات

أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن حماية المستهلك يستغرق جهدًا محترمًا من خلال التنسيق مع كل الجهات الحكومية في مصر، لافتًا إلى أن الجهاز يبحث في المقام الأول الحفاظ على حقوق المواطن المصري، دون الضرر بالاقتصاد المصري.

وأضاف حسام الدين، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الجهاز يضم 601 من العاملين، و18 فرعًا، لافتًا إلى أن هناك خطة عام 2023 تضم 5 أفرع أخرى ليصبح العدد الإجمالي لأفرع الجهاز في كل المحافظات 23 فرعًا.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه تم الوصل إلى حل 96٪ من المشكلات بالتفاوض المباشر، بالإضافة إلى انخفاض زمن حل الشكاوى إلى 10 أيام؛ لأن طبيعة الشكاوى تختلف من شكوى لأخرى.

وانطلق مؤتمر جهاز حماية المستهلك، قبل قليل بمقر الجهاز في القرية الذكية؛ للكشف عن بعض الإجراءات التي اتخذها الجهاز تجاه ضبط السلع في الأسواق بعد توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة بشأن الأسواق لضبطها وعدم احتكار أية سلعة.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، كشف عن التفاصيل الكاملة والقرارات المهمة التي اتخذت لإلغاء ظاهرة "الأوفر برايس" على موديلات السيارات الحديثة، وقرارات الجهاز لوكلاء السيارات.

مستلزمات للطوارئ لابد أن تتواجد بسيارتك..

تعرف عليها
أيمن حسام الدين جهاز حماية المستهلك حقوق المواطن الاقتصاد المصري مؤتمر صحفي

الخبر التالى:

الصحة العالمية تحدد "الطريقة الوحيدة" للوقاية من جدري القرود
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا