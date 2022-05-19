مصر تستطيع بالصناعة.. الهجرة تعلن أسماء المشاركين بجلسة الثورة الصناعية الرابعة

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الهجرة أسماء الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في جلسة "الثورة الصناعية الرابعة.. نظرة للتحضيرات المستقبلية" كواحدة من جلسات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، حيث تناقش الاستعدادات الواجب اتخاذها والتحضيرات اللازم توفيرها للدخول إلى عالم الثورة الصناعية الرابعة.

وينظم مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.

ويشارك في الجلسة الدكتورة هدى المراغي، مدير ومؤسس مركز أنظمة التصنيع الذكية في جامعة وندسور في كندا، وهي أول سيدة تشغل منصب عميد إحدى كليات الهندسة في كندا.

واشتهرت هدى المراغي بأنها صاحبة فضل تغيير سياسة الحكومة الفيدرالية الكندية واستراتيجيات التدريب في كندا لتضييق فجوة المهارات بين الخريجين واحتياجات سوق العمل.

كما يشارك الدكتور هاني مصطفى، خبير تقنيات محركات الطيران، ورئيس تحالف الجامعات الكندية للثورة الصناعية الخامسة، وهو كبير خبراء شركة برات أند ويتني العالمية لتقنيات محركات الطائرات، وممثل الحكومة الكندية لدى حلف الأطلسي في تقنية الطيران.

ويشارك أيضا الدكتور عبدالفتاح صيام، أحد خبراء صناعة النسيج في العالم، ويشغل منصب رئيس قسم الغزل والنسيج والملابس والتكنولوجيا والإدارة بكلية ويلسون للغزل والنسيج بجامعه نورث كارولينا الأمريكية، أستاذ متميز (مسمى أستاذية تشارلز كانون للغزل والنسج).

كما يشارك أيضا كيز تيلور، رئيس مجلس إدارة شركة أليك بالإمارات، وأحد أكبر رجال الصناعة والمستثمرين في مجال الإنشاءات في موريشيوس، زامبيا، ناميبيا، وجنوب أفريقيا، وتولى "كيز" تطوير أعمال الشركة لتشمل سلسلة من الشركات التابعة الناجحة، ووصل حجم أموالها 1,3 مليار دولار، وأشرف "كيز" على تقديم أكثر من 100 مشروع مليء بالتحديات في عدة دول بالشرق الأوسط في المطارات والتجزئة والضيافة والمباني الشاهقة.

ويشارك كذلك محمد الحبيبى أستاذ هندسة الجوماتيكس وخبير التحول الرقمي والتحليل المالي بكندا، وهو رائد أعمال وأكاديمي يمتلك خبرة صناعية كبيرة في البحث والتطوير والتحول الرقمي وتطبيق التطور العلمي في الصناعة، و"الحبيبي" معروف بمساهماته الكبيرة في وضع الاستراتيجيات وتنفيذها وبدء الأعمال الجديدة وإنشاء المؤسسات الأفضل في مجالها.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور حسن عبدالله، الرئيس الأكاديمي لجامعة شرق لندن في بريطانيا، وهو مستشار لعدد من الشركات الكبرى في كل من إنجلترا وأوروبا، ويمتلك خبرة دولية في تصميم المدن الذكية، وقد ساهم في تطوير عدة مدن في أنحاء متفرقة من العالم بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية.

ويشارك الدكتور أحمد الشافعي، الخبير العالمي في كيمياء الأصباغ ورئيس برنامج كيمياء البوليمرات والأصباغ بكلية ويلسون للنسيج بجامعة شمال كارولينا بالولايات المتحدة، وتستعين عدة شركات نسيج عالمية بخبرات الشافعي في مجال الأصباغ والتجهيز باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية والكيمياء الصديقة للبيئة.

كما يشارك المهندس زياد عمران، المدير الإقليمي لشركة نالكو ووتر الكندية المتخصصة في إعادة تدوير المياه، وحصل عمران على جائزة النادي الرئاسي الأمريكي 3 مرات عن مجهوداته وأبحاثه في مجال إعادة تدوير المياه لتحقيق مستقبل أفضل للجنس البشري.

وكذلك يشارك فضل الطرزي، وهو واحد من المتخصصين في ريادة الأعمال وتكوين الشركات الناشئة، ونجح في تأسيس جامعة نيكسفورد كمنصة جامعية من الجيل الثاني في العاصمة الأمريكية واشنطن وهو رئيسها التنفيذي.

ويشارك الدكتور محمد خاطر، رئيس مركز الاستراتيجية والأداء في جامعة كامبريدج، وهو أيضا مدير معهد YNOT للتمويل الرقمي في كلية كوينز كامبريدج، ويمتلك خاطر خبرة من عمله في التمويل وكمستشار في الاستثمار للعديد من مكاتب إدارة الثروات العالمية وكبار المؤسسات المصرفية طوال 20 عاما.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الهدف من المؤتمر يتفق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باجتذاب مجموعة من الصناعات الحديثة وتوطينها في مصر، إلى جانب إحياء صناعات مصرية كانت تتمتع بشهرة عالمية في الماضي وطالتها يد الإهمال، على أن يكون التوطين وإعادة الإحياء مرتبطين بأحدث أساليب التكنولوجيا في العالم، وذلك تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.​