الجيزة: انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا الأحد المقبل



كتب- يوسف عفيفي:

اطلع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على الاستعدادات الخاصة بحملة -طرق الأبواب- للتطعيم ضد فيروس كورونا والتي تنفذها الدولة في الفترة من 22 مايو الجاري حتى 2 يونيو المقبل، ضمن خطة متابعة الوضع الوبائي للمرض والإجراءات المتخذة بهدف رفع نسبة التغطية بالتطعيم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ، في بيان، اليوم الخميس، أن الدولة توفر الكميات المطلوبة من مختلف أنواع اللقاحات كما تتوسع في إنتاجها محليا مناشدا المواطنين بضرورة الحرص على تلقي اللقاح واتباع الإجراءات الاحترازية.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن الحملة ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى والمناطق المستهدفة، موجهًا مديرية الأوقاف والكنائس بضرورة التنويه عن مواعيد الحملة مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة للوصول للفئات المستهدفة ولتحقيق الأهداف المطلوبة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، لمنع انتشار العدوى حرصا على سلامتهم وصحتهم، لافتا إلى أن المحافظة تستهدف تطعيم 1.2 مليون مواطن خلال فعاليات الحملة.

وفي نفس الإطار، عقدت محافظة الجيزة اجتماعا تنسيقيا للوقوف على التجهيزات النهائية للحملة برئاسة إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، لتنسيق الجهود لضمان الوصول إلى معدلات التطعيم المستهدفة من الحملة.

واستعرض نائب المحافظ، خلال الاجتماع، خطط الأجهزة والإدارات التنفيذية ومقترحات تسهيل إجراءات التسجيل وحصول المواطنين على التطعيم.

وتم التوجيه بتعزيز دور الرائدات الريفيات لتشجيع المواطنين وإرشادهم إلى مقار تلقي اللقاح على أن تشمل الحملات المساجد والكنائس ومراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية ودور الرعاية التابعة للجمعيات ومختلف نقاط تجمع المواطنين إلى جانب تغطية المناطق ذات الكثافة السكانية.

وأكد نائب المحافظ ضرورة مد مقرات التطعيم والوحدات المتنقلة بالمولدات الكهربائية ووسائل الإتصالات للعمل بأعلى كفاءة ولضمان الحفظ الأمثل للقاحات والتنسيق مع الجهات الأمنية لدعمها طوال فترة الحملة.

ومن جانبه، أوضح مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، أن المديرية قد أتمت استعداداتها لبدء تنفيذ الحملة اعتبارا من الأحد المقبل 22 مايو الجاري وتستمر لمدة 10 أيام من خلال 260 وحدة تطعيم ثابتة و910 وحدات متحركة تم توزيعهم بالمراكز والقرى والنجوع لتطعيم المواطنين من خلال الفرق المتنقلة وطرق أبواب المنازل، وتستهدف الحملة إعطاء الجرعة الأولى والثانية والتنشيطية وذلك بالمجان من عمر 12 سنة فما فوق.

حضر الاجتماع محمد نور، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتيسير عبدالفتاح، رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات والإدارات والأجهزة المعنية بنطاق المحافظة.