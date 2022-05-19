الأسبوع المقبل.. مركز سقارة ينظم دورة تدريبية للعاملين بإدارات التفتيش والمتابعة



كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع القادم، دورة تدريبية لتنمية مهارات العاملين بإدارات التفتيش المالي والإداري ومكاتب المتابعة الميدانية بالمحافظات، بما يساعدهم على القيام بأعمالهم والمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش يعد أحد أهم آليات الوزارة في محاربة الفساد بالتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بالمحافظات، حيث يقومون بدور رقابي في متابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، وتقييم ومتابعة الأداء، وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، لافتًا إلى أن القطاع يتابع أيضًا عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية بالإضافة للتفتيش المالي و الإداري وفحص شكاوى المواطنين والفساد الإداري وتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وأشار اللواء شعراوي، الى أن خطة تدريب مركز التنمية المحلية بسقارة تتضمن سنويًا دورات تدريبية للعاملين بإدارات التفتيش بالمحافظات في تنفيذ الإجراءات القانونية لأداء الخدمات وكذلك توضيح الإستراتيجية القومية لمواجهة الفساد والإجراءات العقابية حال وجود مخالفات والتطبيق العملي لكل القوانين التي تحكم أداء المحليات وكيفية تطبيق التحول الرقمي بما يخدم أهداف القطاع.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبي 39 يتضمن أيضًا 4 دورات تدريبية وهم: دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشئون الإدارية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات البيئة والتنسيق الحضاري ووحدات التدخل السريع للمخلفات الصلبة والسكرتارية التنفيذية والمكاتب الفنية وإنشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعي للتسويق الحكومي وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية و استفاد من دورات هذا الأسبوع 135 متدربًا.

يذكر أن مركز التنمية المحلية، احتفل اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات 5 دورات تدريبية هم: دورة تدريبية متقدمة في تصميم الشبكات والأمن السيبراني، تستهدف العاملين المتميزين بوحدات التحول الرقمي أو مراكز المعلومات أو البوابات الإلكترونية بالديوان العام بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء، دورة تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة، والتطوير المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الموارد البشرية، والكتابة الصحفية وإعداد وتحرير المواد الإخبارية والصحفية وشبكات التواصل الاجتماعي والتعامل مع الإعلام، ويستفيد من دورات الاسبوع الحالى 133 متدرباً من جميع المحافظات.