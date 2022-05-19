مخاطر الكوارث والمساحات الخضراء.. 5 أهداف رئيسية لاستراتيجية تغير المناخ 2050

كتب- محمد نصار:

تعقد وزارة البيئة، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا، من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وتشمل ملامح الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي انفرد بها مصراوي 5 محاور رئيسية وهي كالتالي:

324 مليار دولار.. ننفرد بنشر ملامح الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

1- الهدف الأول: تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات

سيتحقق ذلك المحور من خلال زيادة حصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والبديلة في مزيج الطاقة الوطني، وخفض الانبعاثات الناتجة عن استخدام استخدام الوقود الأحفوري، وتعظيم كفاءة الطاقة وتبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات الأنشطة الأخرى غير المتعلقة بالطاقة.

2- الهدف الثاني: بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ

سيتحقق من خلال حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ وتقليل الخسائر والأضرار لأصول الدولة والنظم البيئية، والحفاظ على موارد الدولة من تأثيرات تغير المناخ، وبنية تحتية وخدمات مرنة في مواجهة تغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، والحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع بها، وتعزيز اعتبارات الاستجابة الخاصة بالمرأة لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ.

3- الهدف الثالث: تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ

سيتحقق ذلك من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحسين ترتيب مصر الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي، وإصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتعزيز الترتيبات المؤسسية والإجرائية والقانونية مثل نظام الرصد والإبلاغ والتحقق.

4- الهدف الرابع: تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية

سيتحقق ذلك من خلال الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، والترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف، ومشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، والتوافق مع الإرشادات التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف لتمويل الأنشطة المناخية، والبناء على نجاح برامج تمويل الأنشطة المناخية الحالية.

5- الهدف الخامس: تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ

سيتحقق ذلك من خلال تعزيز دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتسهيل نشر المعلومات المتعلقة بالمناخ وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، وزيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة مثل صانعي السياسات ومتخذي القرار والمواطنين والطلاب.

وتملي الاستراتيجية نظام مراقبة وتقييم دقيق، حيث يربط بين الإطار المؤسسي الحالي لإدارة تغير المناخ في مصر والإطار المؤسسي القائم للنظام الوطني للرصد والإبلاغ والتحقق لتغير المناخ لضمان فاعلية واستدامة ونجاح تنفيذ الاستراتيجية.

وتتضمن الفعاليات جلسة نقاشية بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.