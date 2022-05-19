الصحة تحتفل باليوم العالمي لطب الأسرة

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كتب- أحمد جمعة:

تصوير- نادر نبيل:

بدأت قبل قليل، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لطب الأسرة، في أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي بمنطقة العباسية.

يأتي الاحتفال برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وبحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وتحتفل دول العالم باليوم العالمي لطبيب الأسرة حيث خصصت منظمة الصحة العالمية يوما عالميا للاحتفال بطبيب الأسرة في اليوم التاسع عشر من شهر مايو من كل عام ابتداء من هذا العام 2013.

وقررت الدول ومن خلال منظمة الصحة العالمية أن يكون هناك احتفال عالمي بطبيب الأسرة لأهمية هذا التخصص ودوره المتعاظم في خدمة المجتمع من خلال نظام الرعاية الصحية الأولية, والذي سيكون عبارة عن فريق طب الأسرة الذي يقوده طبيب الأسرة وعضويته من التخصصات الطبية المساعدة(تمريض - صيدلة - أخصائي تغذية - علاج طبيعي).