اليوم.. استئناف أعمال الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط لليوم الرابع

كتب- إسلام لطفي:

تستمر فعاليات أعمال الجمعية العامة الثانية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، اليوم الخميس، وهو اليوم الرابع لها، والتي يحتضنها مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

واشتملت جلسات اليوم الثالث للجمعية العامة، التي تقام تحت شعار: "تشجّعوا.. أنا هو.. لا تخافوا"، أمس الأربعاء، على مناقشات ودراسات على مختلف الأصعدة اللاهوتية والإنسانية والخدماتية والإعلامية، حيث قادت العائلة الكاثوليكية أعمال اليوم الثالث حيث ترأس الجلسة العامة البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكلدان في العراق والعالم.

وعرض الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط د. ميشال عبس، تقريره الذي ضم كل الأنشطة التي قام بها والبرامج التي أدارها ونفذها في فترة ولايته، جرت بعدها مناقشة التقرير من قبل المشاركين.

وتضمنت الفعاليات أيضًا ورش عمل، دارت المناقشات فيها حول استراتيجيات مجلس كنائس الشرق الأوسط وهي الدياكونية والخدمة الاجتماعية، التواصل والدعم، الشهادة المسيحية والعلاقات المسكونية، الحوار والتماسك الاجتماعي، تأهيل الرأسمال الاجتماعي، والتنمية المؤسسية والاستدامة.

وخلصت المناقشات إلى إعداد تقرير لكل ورشة عمل إلى جانب مجموعة من التوصيات، تمهيدًا لعرضها في الجلسة العامة اليوم الخميس.​