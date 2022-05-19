وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروعات المقاولون العرب

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وعدد من قيادات الشركة لبحث موقف تنفيذ المشروعات التي تتولى الشركة تنفيذها لصالح الوزارة في مختلف القطاعات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة ومسئولي قطاع المرافق بالوزارة.

وأكد وزير الإسكان، في بيان، اليوم الخميس، أن اللقاء يهدف لدفع العمل في المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل جميع العقبات والعمل على حل أي مشكلات أو معوقات تطرأ، وذلك بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تشارك شركة المقاولون العرب في تنفيذها على مستوى الدولة.

ووجه الوزير بوضع الشركة لجداول زمنية تفصيلية ومكثفة لإنجاز المشروعات وتدارك التأخير في بعضها والمتابعة الأسبوعية لتقدم الأعمال، ولاسيما بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري لما تمثله من أهمية كبيرة لخدمة عشرات الملايين من سكان المناطق الريفية.