الطقس في أسبوع.. انخفاض الحرارة 6 درجات ورياح على كافة الأنحاء

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كتاب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الخميس 19 مايو إلى الثلاثاء 24 مايو 2022.

ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الخميس 19 مايو

نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

الجمعة 20 مايو

انخفاض في درجات الحرارة: على السواحل الشمالية الغربية ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، بقيم تتراوح من (5 - 6) درجة مئوية.

نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

من السبت إلى الأحد 21 و22 مايو

انخفاض في درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد بقيم تتراوح من (4-5) درجة مئوية، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

السبت 21 مايو

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأحد 22 مايو

نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الاثنين 23 مايو

نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 24 مايو

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.