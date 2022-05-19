الطقس في 72 ساعة.. انخفاض حرارة ونشاط رياح مثيرة للأتربة

طرح المرحلة الأولى قريبًا.. أول صور من شقق مشروعات تطوير عواصم المحافظات

الطقس في أسبوع.. انخفاض الحرارة 6 درجات ورياح على كافة الأنحاء

حوض علوي بارد.. توقعات بانخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد

كتاب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 20 مايو إلى السبت 21 مايو 2022.

ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الجمعة 20 مايو

انخفاض في درجات الحرارة: على السواحل الشمالية الغربية ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، بقيم تتراوح من (5 - 6) درجة مئوية.

نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

من السبت 21 مايو

انخفاض في درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد بقيم تتراوح من (4-5) درجة مئوية، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.