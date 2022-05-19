Masrawy logo white

إعلان

اليوم.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات

06:00 ص الخميس 19 مايو 2022
اليوم.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات

قطع مياه

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع مياه الشرب في عدة مناطق بالقاهرة، اليوم الخميس، بسبب تحويل مسار خط قطر 1000 مم (الاستثمار) أمام معهد الحرب الإلكترونية بمدينة نصر لزوم أعمال أعمدة المونوريل بالوفاء والأمل.

وبحسب بيان الشركة، من المقرر أن يتم انقطاع المياه عن مناطق ( جميع مراحل زهراء مدينة نصر – مناطق الهجانة 6,5,4,3 – عمارات زاهر – جبل الكعبة – إسكان مصر الجديدة – عمارات إعمار المرشدي)، وذلك اعتبارا من الخميس الموافق 19 – 05 - 2022 الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساء نفس اليوم وذلك لمدة 6 ساعات.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.

أفضل أسعار التكييفات

اعرف الاسعار
قطع المياه القاهرة زهراء مدينة نصر مناطق الهجانة جبل الكعبة عمارات إعمار المرشدي

الخبر التالى:

جريمة صهيونية... بيان عاجل لرئيس برلمانية التجمع بشأن استشهاد شيرين ابو عاقلة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
الطقس في أسبوع..انخفاض الحرارة 6 درجات ورياح على كافة الأنحاء
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا