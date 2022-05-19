غدا.. إحياء ذكرى مولد الإمام عبدالحليم محمود بساحته بالشرقية

كتب - محمود مصطفى:

تحيي أسرة ومحبي الإمام الراحل الدكتور عبدالحليم محمود، غدا الجمعة، ذكرى مولده بساحته بمسجد الإمام بقرية السلام بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

ومن المقرر أن يُلقي خطبة الجمعة بمسجد الإمام بقرية السلام بالشرقية، الشيخ محمد زكي الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، بحضور جمع من محبيه وتلاميذه.

وتولى الإمام الراحل الشيخ عبد الحليم محمود مشيخة الأزهر في ظروف بالغة الحرج، وذلك بعد مرور ما يزيد على 10 سنوات من صدور قانون الأزهر سنة (1381هـ= 1961م) الذي توسّع في التعليم المدني ومعاهده العليا، وألغى جماعة كبار العلماء، وقلص سلطات شيخ الأزهر، وغلّ يده في إدارة شئونه، وأعطاها لوزير الأوقاف وشئون الأزهر، الأمر الذي عجّل بصدام عنيف بين محمود شلتوت شيخ الأزهر الذي صدر القانون في عهده وبين تلميذه الدكتور محمد البهي الذي كان يتولى منصب وزارة الأوقاف، وفشلت محاولات الشيخ الجليل في استرداد سلطاته، وإصلاح الأوضاع المقلوبة.