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اليوم.. الحكومة تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

03:00 ص الخميس 19 مايو 2022
اليوم.. الحكومة تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

وزارة البيئة

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كتب- محمد نصار:

تعقد وزارة البيئة، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا، من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ويحضر المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وتتضمن الفعاليات جلسة نقاشية بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.

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وزارة البيئة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تغير المناخ 2050

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