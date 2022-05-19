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اليوم.. آخر موعد للتسجيل بمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج

02:00 ص الخميس 19 مايو 2022
اليوم.. آخر موعد للتسجيل بمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج

مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، أن اليوم الخميس، هو آخر موعد في التسجيل للترم الأساسي الحالي دور مارس - امتحانات يوليو ٢٠٢٢.

على الجانب الأخر، تنظم حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ضمن فعاليات برنامج الاحتضان في نسخته الرابعة، ورش عمل وجلسات توجيه وإرشاد للمشتركين في البرنامج، كما تنظم الكلية ندوة للطلاب بعنوان "قواعد النقد الفني".

وفي كلية الطب البيطري تنظم اللجنة الاجتماعية، معرضًا للمشغولات اليدوية ودورة تدريبية عن "الإحصاء الحيوي" لطلاب الدراسات العليا.

وتنظم كلية العلاج الطبيعي ندوة لقسم العلاج الطبيعي لأمراض الأعصاب، كما تنظم كلية التمريض بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية دورة تدريبية بعنوان "تمريض صحة الأم وحديثي الولادة" يشارك فيها عدد من المتقدمين من الدول الأفريقية.

وفي كلية الهندسة تنظم إدارة الكلية فعاليات المدرسة الإيطالية بعنوان "تطبيقات ميكانيكا الصخور لحفظ التراث".

كما تنظم كلية التجارة من خلال مركز البحوث والدراسات التجارية برامج تدريبية وتاهيلية لموظفي القيادات العليا بعدد من شركات قطاع الأعمال في إطار دور الجامعة ومراكزها المعتمدة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية.

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