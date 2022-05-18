الأرصاد تكشف سبب الانخفاض المتوقع في الحرارة

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء يومي السبت والأحد (٢١-٢٢) مايو ٢٠٢٢.

وأضافت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن سبب هذا الانخفاض يرجع إلى تأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى الذي يجلب معه رياح شمالية غربية تعمل على تقليل درجات الحرارة، يصاحبه حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تأثر البلاد بغطاء سحابي يعمل على تقليل فترات سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت أن الانخفاض فى درجات الحرارة على السواحل الغربية، يبدأ يوم الجمعة ٢٠ مايو ويمتد الانخفاض لباقي الأنحاء يوم السبت ٢١ مايو ويستمر ليوم الأحد ٢٢ مايو.

ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، والوجه البحرى حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة على شمال البلاد لطيف على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد خلال فترات الليل.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بتحسين الشعور بدرجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى خلال يومي السبت والأحد، درجة حرارة عظمى 27 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى 17 درجة مئوية.