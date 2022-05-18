طرح المرحلة الأولى قريبًا.. أول صور من شقق مشروعات تطوير عواصم المحافظات

أول تعليق من البحوث الفلكية على ظهور باب في المريخ يشبه قبور الفراعنة

كتب- محمد عبدالناصر:

تنفذ الحكومة حاليًا 500 ألف شقة ضمن مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات، بهدف معالجة مشكلات العمران وإتاحة الفرصة لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية ورفع مستويات جودة الحياة للمواطنين.

المشروعات يتم تنفيذها من خلال صندوق التطوير الحضري، ويستهدف المشروع تطوير وتنمية مناطق عواصم المحافظات والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان.

وقال المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، في تصريحات سابقة له، لمصراوي، إن الخطة العاجلة من تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات تشمل 13 محافظة، لكن المشروع سيتم تنفيذه في الـ27 محافظة بشكل متتالي.

وأضاف صديق، أن الخطة العاجلة تشمل 13 محافظة بواقع 108 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تقدر بـ120 مليار جنيه لكن إجمالي المشروع 500 ألف وحدة في 27 محافظة، لافتًا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 54% حيث تم البدء في تنفيذ المشروع منذ 8 أشهر فقط.

وتابع: بدأنا الخطة التسويقية للمشروع منذ حوالي شهر تقريبا وتم إطلاق اسم دارة على المشروع".

وأوضح أن مشروع دارة يشمل تنفيذ مشروعات سكنية وأخرى خدمية مثل الخدمات الرياضية والصحية والتعليمية حسب متطلبات كل منطقة.

وكان مصراوي انشر تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات ومواصفات المشروع، ومواعيد الحجز.

وينشر "مصراوي" أول صور من مشروع تطوير عواصم المحافظات:

اقرأ أيضا:

100 ألف شقة بـ 13 محافظة.. تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات