أول تعليق من البحوث الفلكية على ظهور باب في المريخ يشبه قبور الفراعنة - صور

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كتب يوسف عفيفي:

علّق الدكتور ياسر عبد الهادي أستاذ علوم الفلك بمعهد بحوث الشمس، المتحدث الرسمي للمعهد القومي للبحوث الفلكية، على ظهور باب في كوكب المريخ بثت صورته وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" شبيه بمداخل القبور الفرعونية.

وأكد عبدالهادي في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن حقيقة الأمر المثار حاليًا عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى وجود تكوينات صخرية في كوكب المريخ مماثلة، ظهرت في خلال السنوات الماضية، كانت صورتها البعثات الاستكشافية مثل كيريوسيتي وغيرها، لكن اكتشف أنها تكوينات صخرية طبيعية.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" نشرت على موقعها صورة غامضة أثارت الشكوك حول احتمالية وجود حياة على سطح المريخ وشغلت العالم بالتكهنات، إذ التقطت مركبة "كيريوسيتي" الجوالة في عام 2012 صورة محيرة على سطح المريخ ظهر فيها ما يشبه مدخل مغارة أو بوابة كهف في تلة صخرية على المريخ.

وشبه الخبراء البوابة بمداخل قبور الفراعنة في مصر "بوادي الملوك" بمدينة الأقصر، إذ أثارت الصورة الجدل كونها قد تعني وجود حياة على سطح الكوكب الأحمر.

وانتشر هذا الفيديو عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلًا واسعًا بشأن وجود حياة على المريخ.