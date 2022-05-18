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النائب محمد الحسيني يكشف تطورات جديدة في حبس نجله بتهمة القتل

11:08 م الأربعاء 18 مايو 2022
النائب محمد الحسيني يكشف تطورات جديدة في حبس نجله بتهمة القتل

النائب محمد الحسيني

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كتب - أحمد عبدالمنعم:

كشف النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب، عن تطورات جديدة في قضية حبس نجله بتهمة القتل.

وقال الحسيني في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن نجله حصل على استمرار حبس لمدة أربعة أيام، ووكل أحد المحامين الكبار للدفاع عنه.

كان النائب محمد الحسيني، عن دائرة بولاق الدكرور، قال إنه تم إلقاء القبض على نجله بتهمة قتل عامل نظافة خلال مشاجرة، مضيفًا أنه حاليًا في قسم الشرطة لإنهاء التحقيقات.

وأضاف الحسيني في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هناك ملابسات مختلفة حول اتهام نجله بالقتل، موضحًا أن ما يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح بالمرة.

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وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على نجل النائب محمد الحسيني، بتهمة الاشتراك في قتل عامل نظافة في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات الأولية في واقعة وفاة عامل النظافة، أن نجل الحسيني، فقد ‏الهاتف المحمول بمكان جمع القمامة، فتوجه برفقة ابن عمه إلى أحد الأكشاك بالمنطقة التي فقد بها هاتفه، وذلك لمشاهدة كاميرات المراقبة.

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محمد الحسيني عضو مجلس النواب قضية حبس نجله مجلس النواب

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