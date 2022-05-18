موعد قرعة الحج السياحي وإعلان أسماء الفائزين

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كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة السياحة والآثار، الموعد النهائي، لإجراء القرعة العلنية لحجاج السياحة، وإعلان أسماء الفائزين بالحج لعام 1443 هـ 2022 م.

وأوضحت الضوابط المنظمة للحج السياحي، أن موعد إجراء قرعة الحج السياحي لكافة المستويات، لاختيار الفائزين بأداء الحج هذا العام من إجمالي المتقدمين، سيكون 25 مايو الجاري.

جاء ذلك عقب، مد الوزارة، تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج السياحي، من خلال الشركات السياحية، حتى يوم الاثنين 23 مايو الجاري، بدلاً من يوم الجمعة 20 مايو.

واعتمد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1443هــ/2022، والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة.

وبلغ عدد تأشيرات الحج السياحي لعام 2022، نحو 9200 تأشيرة مقسمة على مستويين: الأول اقتصادي، والثاني 5 نجوم.

وحددت الضوابط مستويات الحج السياحي وأسعاره بدون أسعار تذاكر الطيران، وكذلك عدد التأشيرات المتاحة لكل مستوى، وذلك على النحو التالي:

مستوى 5 نجوم:

- صف أول مباشرة أمام الحرم يبدأ بـ 177500 جنيه.

- الصف الثاني 157500 جنيه.

- عدد التأشيرات المتاحة لهذا المستوى 2760 تأشيرة.

مستوى الحج الاقتصادي:

- تبدأ أسعاره من 82500 جنيه وحتى 92500 جنيه.

- عدد التأشيرات المتاحة لهذا المستوى 6440 تأشيرة.

ملحوظة

هذه الأسعار قد تخضع للتغيير في حال ورود أية تغييرات من الجانب السعودي.

جدية الحجز

- 30 ألف جنيه للمستوى خمسة نجوم.

- 20 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي.

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