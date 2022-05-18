تفاصيل اجتماع "الوطنية للصحافة" مع رؤساء مجالس إدارات الصحف ونائب وزير المالية

كتب - إسلام لطفي:

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أهمية حل التشابكات المالية بين المؤسسات الصحفية القومية مع الهيئات الحكومية المختلفة خاصة الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، أمس، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، عضو الهيئة، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ومسئولي مصلحة الضرائب ومسئولي إدارات الضرائب بالمؤسسات.

وأوضح المهندس عبد الصادق الشوربجي، أن الاجتماع يأتي تنفيذا للاتفاق الذي تم مع الدكتور محمد معيط وزير المالية وترجمة لاستراتيجية عمل الهيئة الهادفة الي حل المشكلات المزمنة التي تعاني منها المؤسسات الصحفية القومية ماليا وإداريا.

وأكد رئيس الهيئة أنه تم إنشاء وحدة متخصصة بالهيئة تتولى إدارة ملف الضرائب بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية القومية.

وأضاف رئيس الهيئة أن حل مشكلات الضرائب والتأمينات يسير بالتوازي مع تنفيذ العديد من الإجراءات الأخرى المرتبطة بعلاج الخلل المالي واستثمار الاصول غير المستغلة بالمؤسسات بما يؤدي إلى زيادة مواردها المالية.

وقال الدكتور إيهاب أبو عيش إن إنهاء المنازعات الضريبية مع المؤسسات الصحفية سوف تنعكس إيجابيا علي كل الاطراف وتسهم في دعم دور المؤسسات الصحفية القومية في القيام بدورها مشيرا إلى توجيهات وزير المالية بضرورة تقديم كل الدعم لحل المشكلات الضريبية مع المؤسسات الصحفية القومية.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين مسئولي مصلحة الضرائب ومديري الضرائب بكل مؤسسة على حدة لاستعراض المشكلات ووضع مقترحات لحلها وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وكذلك تنظيم دورة تدريبية الأسبوع القادم للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية يحاضر بها مسئولي مصلحة الضرائب حول كيفية تطبيق قوانين الضرائب.

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