وزراء وسياسيون وإعلاميون في عزاء الكاتب الصحفي صلاح منتصر بمسجد المشير طنطاوي - صور

كتب - إسلام لطفي:

تصوير - هاني رجب

بدأت مراسم عزاء الكاتب الصحفي الراحل صلاح منتصر، مساء اليوم الأربعاء، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحضر العزاء، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، ومنير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، والدكتور أحمد فتحي سرور، وحمدين صباحي، والدكتور أحمد زكي بدر، والكاتب الصحفي محمد سمير رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم مواقع "مصراوي -يلاكورة-كونسلتو-شيفت"، والكاتبة منى رجب والكاتب عبد الحليم قنديل.

وحضر العزاء، الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام وجريدة الأهرام المسائي، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام.

وكان الكاتب الصحفي صلاح منتصر، قد توفى الأحد الماضي، وأدى المصلون صلاة جنازته، الاثنين، في مسجد عمر مكرم، بعد أن فضَّل أسرته خروجه من مبنى الأهرام قبل الوصول إلى عمر مكرم.