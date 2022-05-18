كتب- يوسف عفيفي:

استحدثت وزارة السياحة والآثار، خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الإلكتروني لخدمات الإدارة المركزية للشركات السياحية، لتمكن المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج السياحي من الاستعلام عن بيانات التسجيل الخاصة بهم والتأكد من قيام الشركة التي تقدموا إليها بتسجيل أسمائهم من عدمه.

وقررت الوزارة، مد تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج السياحي، من خلال الشركات السياحية، حتى يوم الاثنين 23 مايو الجاري، بدلاً من يوم الجمعة 20 مايو، جاء ذلك حرصًا من الوزارة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء الفريضة هذا العام 1443هـ- 2022م.

ويرصد "مصراوي" 7 معلومات عن الخدمة الإلكترونية الجديدة وفقًا لوزارة السياحة على النحو التالي:

1- تهدف الخدمة الإلكترونية الجديدة، إلى تقديم كل أوجه الدعم للمواطن.

2- تساعده على معرفة حقوق الحاج المتقدم، وإطلاعه على بنود برنامج الحج المتفق عليه مع شركة السياحة ونوع البرنامج سواء أكان اقتصاديًّا أو 5 نجوم.

3- الخدمة سوف تمكن المواطن ولأول مرة من الاستعلام عن نتيجة القرعة الخاصة به بدلالة الرقم القومي له.

4- التأكد من تفاصيل السكن سواء في مكة أو المدينة في حال فوزه بالقرعة الإلكترونية للحج السياحي.

5- الشركات ستقوم بإدراج البيانات التفصيلية للبرامج الخاصة بها في مرحلة لاحقة لإجراء القرعة على الموقع الإلكتروني لخدمات الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة.

6- الخدمة تُمكن المواطن من التقدم بشكوى من خلاله حال عدم مطابقة البرنامج المنفذ مع التعاقد المبرم مع الحاج.

7- ستقوم وزارة السياحة بإدراج رقم الخط الساخن لها (19654) على ذات الموقع، لتقديم أية شكاوى خاصة بالحاج.

واعتمد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1443هــ- 2022م والموضوعة من قِبل اللجنة العليا للعمرة والحج لتنظيم عمل الشركات السياحية، وفي الوقت نفسه للحفاظ على حقوق المواطن والشركات، لا سيما في إطار سعي وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحي؛ خصوصًا من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية.