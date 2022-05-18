وفاة المخرج المسرحي عبدالرحمن الشافعي

مصراوي

توفي منذ قليل، المخرج المسرحي عبد الرحمن الشافعي، بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المقرر أن تقام الجنازة غدا ظهرا من مسجد الحصري بمدينة ٦ اكتوبر.

,عبد الرحمن الشافعي مخرج مسرحي ولد عام 1939 بمحافظة الشرقية، ومارس هوايته المسرحية وهو طالب في المرحلة الثانوية، فكون فرقه شعبية مسرحية كانت تقدم عروضها في الموالد.

تخرج عبد الرحمن الشافعي في كلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم التحق بشعبة المسرح العالمي، وفي عام 1963 اُنتدب للمسرح الحديث، ثم للفرقة الغنائية الاستعراضية عام 1967.

كون فرقة الغورى، وأخرج لها "ياسين وبهية"، و"آه يا ليل يا قمر"، و"أدهم الشرقاوى، و"سنبلة قمح على قبر جمال".

عُين الشافعي أول مدير لمسرح السامر في سبتمبر 1971 فأخرج لفرقه السامر مجموعة من السير الشعبية؛ أهمها: "على الزيبق، شفيقة ومتولي، السيرة الهلالية، عاشق المداحين، منين أجيب ناس، مولد يا سيد، الشحاتين، حكاية من وادي الملح".

صاغ عبد الرحمن الشافعي عالماً خاصاً به، وهو على حد تعبيره هو عالم أولاد البلد ممزوج بحضارة مصرية عميقة.

كان الشافعي يحرص على الذهاب بعرضه إلى الجمهور في أماكن تجمعاته في المواقع الأثرية والشعبية القديمة والساحات والميادين مما أتاح له إقامة علاقة بسيطة مع جمهوره. حصل الشافعي علي جائزة الدولة التشجيعية عام1985 عن إخراجه لمسرحية السيرة الهلالية، على وكالة الغورى بمسرح السامر.

أهم الأعمال إخراج مسرحي: ياسين وبهية، آه يا ليل يا قمر، كفر أيوب، سنبلة قمح على قبر جمال، أدهم الشرقاوي، أمسية عن ببرم التونسي، عرسان هنية، شلبية الغازية، شفيقة ومتولي، شرخ في جدار الخوف، على الزيبق. هنا القاهرة، حكاوي الزمان، مهاجر برسبان، يا عين صلي على النبي، الليلة الكبيرة، المولد، لعبة الزمن، السيرة الهلالية، إمام المداحين، سلطان زمانه، ست الحسن، ليلة بنى هلال.

في عام 1975 أسند "للشافعي" الإشراف على فرقة النيل للالات الشعبية وإخراج برامجها الفنية إلى يومنا هذا.

حصل على العديد من الجوائز نذكر منها: جائزة الدولة للتفوق 2009- جائزة الدولة التشجيعية 1986- نوط الأمتياز من الطبقة الأولى 1988-جائزة فارس الثقافة الجماهيرية 1999- جائزة التميز في الإخراج المسرحي للثقافة الجماهيرية 1980-جائزة مهرجان نيس للفنون بفرنسا 1984- كرمه المؤتمر العلمى الأول لمسرح الأقاليم ومنحه درع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وشهادة تقدير من وزير الثقافة عام 2006. كرمه المجلس الوطني للثقافة والفنون بدولة الكويت، أثناء تقديم عرض "فرقة النيل" التي أخرج برنامجها، بحضور السفير المصري بالكويت، والعديد من شخصيات العائلة المالكة في مارس 2015.

كما كرمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في احتفالية خاصة، وحصل على درع المركز 2016.

وكرمه المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته التاسعة وحصل على درع المهرجان 2016. كما تم اختياره ضمن شخصيات الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة وله سيرة ذاتية بقاموس المسرح" الجزء الثالث".