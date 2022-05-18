الحكومة تزف بشرى سارة للمعلمين خلال اجتماع لجنة الخطة بالبرلمان

كتب- نشأت علي:

قال سعد صديق المشرف علي قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، إنه تمت الموافقة على موازنة مسابقة تعيين 30 ألف معلم، وستتم التعيينات خلال العام المالي الجديد، وهناك تحسين في مرتبات المدرسين، وتبلغ الزيادة وفقًا للموازنة الجديدة 800 جنيهًا لكل المعلمين الذين شاركو في التطوير.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي وزارات التربية والتعليم والمالية والتخطيط.

وتابع: "الاستحقاق الدستوري يتحقق ولكن يتحقق بطريقة اقتصادية معينة"، مشيرًا إلى أن الفروق بين ما طلبته وزارة التربية والتعليم وبين ما تم اعتماده فى موازنة 2022/2023 حوالى 13 مليار جنيه.

وقال سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم:؛"ما تم اعتماده لموازنة التعليم في العام المالي 2021/2020 مبلغ 109 مليارات جنيه، وفي 2021/2022 كانت الموازنة 117 مليار جنيه موزعة على 35 جهة، وفى الموازنة الجديدة للتعليم في العام المالي الجديد 2022/2023، تم اعتماد 131 مليار جنيه".

وتابع:"باب الأجور والمرتبات اعتماداتها زادت ولكن لم تحقق الاعتمادات المقترحة، وفي الباب الثاني التشغيل، في موازنة الديوان العام مخصص نحو 4 مليارات جنيه لبند طباعة الكتب، وبالنسبة للباب السادس، توجد مشروعات عديدة في الباب السادس يتم تنفيذها مركزيًا وهناك مشروعات عديدة هذا العام تم تحويلها إلى لا مركزي، وفي العموم لا يوجد رقم في الموازنة قل عن اعتمادات السنة الماضية".

وتحدث صديق عن احتياجات وزارة التربية والتعليم للتمكين من استكمال مشروعات التخطيط، موضحًا أن الإجمالي المطلوب 13 مليار و 789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التي تم مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليارات و 600 مليون جنيه وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليارات جنيه طباعة كتب، وهيئات ومراكز 4 مليون، اشتراك الانترنت فى مديريات التربية والتعليم 500 مليون فى السنة، وتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات في المدارس الفنية ب500 مليون، وحافز تطوير للصف الخامس الابتدائي بتكلفة 500 مليون، وغيرها.