لأعمال إنشائية.. غلق مؤقت لمحطة مترو العتبة بالخط الثالث في هذا الموعد

كتب- أسامة علي:

أعلنت شركة "أر آية تي بي" ديف للنقل كايرو، المسؤولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الأخضر الثالث، إغلاق مؤقت لمحطة العتبة، يوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022، نظراً لوجود أعمال إنشائية، على أن تكون محطة باب الشعرية هي المحطة النهائية على الخط نفسه

وأوضحت في بيان لها، أن الرحلات التي ستمر بمحطة العباسية تستلزم من الراكب تبديل القطار في محطة العباسية، وستعود محطة العتبة للعمل صباحًا يوم السبت الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٢بشكل طبيعي ومنتظم.