"الأعلى للأزهر" يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسًا للإمارات

كتب - محمود مصطفى:

أعرب المجلس الأعلى للأزهر في جلسته التي عقدت اليوم، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عن خالص عزائه ومواساته لشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وذكر المجلس الأعلى للأزهر بكل الامتنان والتقدير ما قدَّمه الفقيد الراحل لبلده ولأمته وللإنسانية كلها من إنجازات وعطاء، مشيرا إلى أنه كان ولا يزال محل ثناء العالم كله وبخاصة الأزهر الشريف لدعم المؤسسات التعليمية والدعوية بسخاء وأريحية كريمة.

وهنأ المجلس الأعلى للأزهر، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بالثقة الكريمة من شيوخ الإمارات والشعب الإماراتي في اختياره رئيسًا للدولة، وذكر له حبه لمصر وللأزهر الشريف وحكمته في اتخاذ القرارات وإدارة شؤون السياسة والحكم لبلده داخليًّا وخارجيًّا.

وأعرب المجلس عن خالص دعائه أن يديم الله -تعالى- على الشيخ محمد بن زايد نعمة التوفيق وأن يمدَّه بعونه ومدده وأن يجري الخير على يديه، إنَّه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

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