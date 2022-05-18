64 سيارة.. وزير الطيران يتفقد أسطول "مصر للطيران للخدمات الأرضية"

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم الأربعاء، الأسطول الحديث من السيارات التي انضمت مؤخرًا إلى شركة "مصر للطيران للخدمات الأرضية"، والبالغ عددها (٣١) سيارة مختلفة الأنواع من إجمالي (٦٤) سيارة متعاقد عليها، والتي من المقرر استلامها بالكامل قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية التحديث والتطوير التي تنتهجها وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة؛ لتحسين الخدمات في مختلف المجالات بقطاع الطيران .

واستمع الوزير إلى خطة الشركة واستمرارها نحو تحديث وتطوير أسطولها البري وسيارات ومعدات الخدمات الأرضية، والتي شملت تحديث أوتوبيسات نقل العاملين وسيارات نقل الركب الطائر من وإلى المطار، بالإضافة إلى ميني باصات وأخرى بيك آب؛ لخدمة قطاع التشغيل بالقاهرة والمحطات الداخلية، والورش الفنية بقطاع الدعم الهندسي بالمبنى الجديد لشركة الخدمات الأرضية بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة .

وأشاد وزير الطيران باستمرارية خطة التطوير والتحديث، التي تحرص الشركة الوطنية "مصر للطيران" على تنفيذها وفقًا للجدول الزمني المخطط مسبقًا، وهو ما ظهرت آثاره الإيجابية بتحديث أسطولها الجوي والبري؛ بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملاء مصر للطيران، وبما يؤكد حرص قطاع الطيران المدني على تنفيذ توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق طفرة تنموية شاملة في مختلف المجالات على الرغم من التحديات التي واجهتها صناعة النقل الجوي على الصعيد العالمي خلال الفترة الماضية.