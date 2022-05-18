الخطيب يستقبل بعثة طائرة الأهلي بعد فوزها ببطولة إفريقيا بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

وصلت بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمةً من تونس، بعد الفوز بلقب بطولة إفريقيا للأندية في النسخة التي اختتمت بالفوز على الترجي التونسي بنتيجة 1/3 في النهائي؛ حيث كان في استقبالهم فور وصولهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقالت مصادر بالمطار إن البعثة وصلت على طائرة مصر للطيران القادمة من تونس، وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات وصول البعثة من صالة 4 بالمطار والمخصصة للطائرات الخاصة، مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي للنهائي بالفوز على نظيره ميناء دوالا الكاميروني بنتيجة 0/3 في إطار نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس، وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي لنصف النهائي بالفوز على نظيره الجمارك النيجيري بنتيجة 3/0 في ربع نهائي البطولة.

ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي في الفوز على نظيره Mwu الإثيوبي بنتيجة 3/0 في إطار دور الـ16 ببطولة إفريقيا لأندية الرجال المقامة في تونس.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 0/3، في إطار ثاني مواجهات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة في تونس، بعد الفوز بأولى مواجهاته بالمنافسة أمام القليبي التونسي بنتيجة 3/ 0، الأحد قبل الماضي.