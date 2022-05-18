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"عمال مصر": فوز 20 سيدة بالانتخابات العمالية بشركات الإنتاج الحربي

02:54 م الأربعاء 18 مايو 2022
"عمال مصر": فوز 20 سيدة بالانتخابات العمالية بشركات الإنتاج الحربي

اتحاد نقابات عمال مصر

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت النتائح الأولية للانتخابات العمالية، عن فوز 20 سيدة يمثلن العاملين بشركات الإنتاج الحربي.

وبحسب بيان عمال مصر، جاء ذلك تأكيدًا لمبدأ المساواة في العمل وتعظيما لدور المرأة المصرية لشغل المناصب القيادية في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وكشف سعيد النقيب النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، أن نتائح الجولة الأولى من المرحلة الانتخابية الحالية التي شارك فيها العاملين المدنيين بالإنتاج الحربي أسفرت عن فوز الدكتورة أمل محمد موسى برئاسة اللجنة النقابية بشركة أبو زعبل للصناعات المتخحصصة التي افتتحها الرئيس السيسى مؤخراً.

كما فازت سحر النقيب برئاسة اللجنة النقابية للعاملين بمركز النظم والحواسب بوزارة الإنتاج الحربى كما ضمت اللجنة 4 سيدات أخريات بجانب 6 من الرجال.

وأشارت النتائح الانتخابية إلى فوز صفية الكفراوي بعضوية مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات وفوز 13 من العاملات فى عضوية مجالس إدارات اللجان النقابية للعاملين بالمركز الطبى وبقيت المصانع أرقام 10 ، 45 ، 63 ، 99 ، 144 ، 270 ، 360" الحربي.

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