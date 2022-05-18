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القوى العاملة: 500 منحة تدريب مجانية لطلاب الجامعات

02:24 م الأربعاء 18 مايو 2022
القوى العاملة: 500 منحة تدريب مجانية لطلاب الجامعات

محمد سعفان وزير القوى العاملة

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كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، يهدف إلى تحقيق السياسة الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مصر بغرض الحفاظ على المقومات الصناعية، وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطيرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو شروطه.

وبحسب بيان اليوم، قال الدكتور تامر بدوي وكيل أول الوزارة، مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: إنه في إطار المسئولية المجتمعية للمركز ودوره في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية يسره أن يعلن تقديم 500 منحة تدريب مجانية في مجال السلامة والصحة المهنية لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية الخاصة بالمركز الرئيسي بالقاهرة 156 شارع الحجاز مصر الجديدة- القاهرة، والفروع بمحافظات الإسكندرية وأسيوط والسويس.

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