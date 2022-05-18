كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين، اليوم الأربعاء، رسميًا خطوات تسجيل رقم الهاتف على البطاقات التموينية بشكل إليكتروني دون الحاجة للذهاب لمكاتب التموين.

ونشرت الوزارة خطوات التسجيل والتي جاءت كالتالي:

1- الدخول إلى موقع دعم مصر حتى تتمكن من تسجيل رقم التليفون عن طريق الرابط اضغط هنا.

2- قم بالضغط على أيقونة تسجيل رقم التليفون المحمول.

3- أدخل رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم ثم قم بالضغط على كلمة التالي.

4- بعد كتابة رقم البطاقة سيظهر اسم رب الأسرة وأيقونة يتم كتابة رقم التليفون بها ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل رقم المحمول.

5- ستظهر رسالة بقبول رقم المحمول وفي خانة عدم القبول ستظهر ستظهر رسالة برجاء إدخال رقم محمول مسجل باسم رب الأسرة وفي حالة عدم طلب التحديث ستظهر لك رسالة رقم البطاقة ليس له بيانات تحديث.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر توجيهاً يقضي بمد فترة تسجيل أرقام هواتفهم المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى نهاية يونيو المقبل.

وأضاف وزير التموين، في بيان صحفي، أن التوجيه بمد المهلة يأتي للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام هواتفهم المحمولة إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام المكاتب، مؤكدا أن قرار تسجيل الأرقام على بطاقة الدعم يأتي لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدي الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط نحو 72 مليون مواطن.

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