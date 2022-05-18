"عبدالغفار" في كلمة أمام منتدى "التشيك - أفريقيا": يجب دعم نظامنا الصحي

كتب - أحمد جمعة:

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، في منتدى "التشيك - أفريقيا" الذي تستمر فعالياته لمدة 3 أيام في العاصمة الشيكية "براغ".

بدأ عبدالغفار، كلمته أمام منتدى «التشيك - أفريقيا» بتوجيه الشكر لرئيس الوزراء وحكومة دولة التشيك على دعوة مصر للمشاركة في هذا المنتدى الذي يؤكد مدى أهمية تعزيز البنية التحتية السليمة للرعاية الصحية.

واستعرض الوزير أمام المنتدى نبذة عن الرعاية الصحية في مصر، ورؤيتها لأهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدا أن هدف التغطية الصحية الشاملة يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، سعياً إلى تحقيق مبدأ الصحة للجميع من خلال تحقيق التغطية الشاملة، مشيرا إلى العمل المستمر في استكمال تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2018 على 3 مراحل، وجاري العمل على استكمال المرحلة الأولى التي تستهدف 6 محافظات.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير لفت في كلمته إلى أهمية دعم النظام الصحي بدول القارة الإفريقية من خلال وضع استراتيجيات محددة من شأنها توفير المستلزمات والأدوات والأجهزة الطبية، علاوة على بناء المنشآت الصحية وفقًا لمستويات الجودة العالمية، مؤكدًا على ضرورة تبادل الخبرات والأبحاث العالمية لنقل الخبرات العلمية بين الدول وبعضها.

ولفت «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على ضرورة تحقيق التعاون والتكامل بين قطاعات الرعاية الصحية بمختلف دول العالم، بهدف خلق نُظم صحية متطورة تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

ونوه الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أنه من المقرر أن يجري الوزير عدة لقاءات مع الجهات المعنية بملف الصحة بدولة التشيك، لبحث التعاون في مجال البحث العلمي، وتبادل الخبرات، والتحديات الحالية، وكيفية مساهمة الجمهورية التشيكية في التعاون مع الدول الأفريقية الممثلة في المنتدى، والتداعيات الإقليمية للتحديات الحالية، وأهم الخصائص والمستجدات في المجال الصحي، مع الاطلاع على ما وصلت إليه الصناعات التشيكية في المجال الطبي.

منطقة المرفقات

أعلن على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن طلاب الصف الأول الثانوي بالدقهلية ‏أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى "اللغة الإنجليزية" وبلغت نسبة الدخول للمنصة الإلكترونية 100%، ‏تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة سير اللجان الامتحانية ‏والاطمئنان على انتظام اللجان ولى ضرورة أداء الطلاب الامتحان في جو من الهدوء.‏

وتفقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الأربعاء امتحانات الصف الأول ‏الثانوي بمدرسة المنصورة الثانوية بنات بالمختلط التابعة لإدارة شرق التعليمية، وأكد أن نسبة دخول ‏الطلبة على المنصة الامتحانية اليوم في امتحان اللغة الأجنبية الأولى فترة أولى 100% ونسبة الحضور ‏بلغت 99%.‏

وذكر أن الطلاب أدوا الامتحان أمام 201 لجنة معدة لاستقبال 45 ألفًا 647 طالبًأ وطالبة لأداء امتحان ‏اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيًا، بالإضافة إلى 6027 طالبًا وطالبة نظام منازل يؤدي الامتحان ورقيا‎ و‏‏4 آلاف طالب وطالبة (مدارس خاصة وخدمات ومدارسة غير مجهزة) يؤدوا الامتحان إلكترونيا فترة ‏مسائية وسط إجراءات وقائية واحترازية‎.

وأضاف وكيل الوزارة بالمحافظة أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع سير اللجان الامتحانية لحظة بلحظة ‏لتذليل أي عقبات وحلها فور حدوثها.