Masrawy logo white

إعلان

غدًا.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات

03:01 ص الأربعاء 18 مايو 2022
غدًا.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات

قطع المياه

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع مياه الشرب في عدة مناطق بالقاهرة، غدًا الخميس، بسبب تحويل مسار خط قطر 1000 مم (الاستثمار) أمام معهد الحرب الإلكترونية بمدينة نصر لزوم أعمال أعمدة المونوريل بالوفاء والأمل.

وبحسب بيان الشركة، من المقرر أن يتم انقطاع المياه عن مناطق ( جميع مراحل زهراء مدينة نصر – مناطق الهجانة 6,5,4,3 – عمارات زاهر – جبل الكعبة – إسكان مصر الجديدة – عمارات إعمار المرشدي)، وذلك اعتبارا من غد الخميس الموافق 19 – 05 - 2022 الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء نفس اليوم وذلك لمدة 6 ساعات.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.

أفضل أسعار التكييفات

اعرف الاسعار
قطع المياه شركة مياه الشرب بالقاهرة مدينة نصر جبل الكعبة إسكان مصر الجديدة عمارات إعمار المرشدي

الخبر التالى:

لتلاشى اشتعال النيران.. 7 خطوات يجب اتباعها عند نشوب ماس كهربائي
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا