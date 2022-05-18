اليوم.. أمسية ثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة

القاهرة - مصراوي:

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ أمسية ثقافية، ضمن فعاليات سلسلة "تواصل" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس ومقررها الدكتور حسين حمودة وتحت إشراف الدكتورة عزة بدر عضوة اللجنة.

وتبدأ الأمسية اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتتضمن مشاركة كل من: عارف مصطفى - إبداع شعرية، وياسر العبد- "إبداع شعري"، وإسماعيل فتح الباب- إبداع قصصي"، وإيمان يوسف - ابداع قصصي، ورؤية فكرية بعنوان الحالة السردية فى مصر يقدمها: الأستاذ منير عتيبة، وتدير الأمسية الدكتورة عزة بدر.