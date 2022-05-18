Masrawy logo white

إعلان

اليوم.. أمسية ثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة

02:01 ص الأربعاء 18 مايو 2022
اليوم.. أمسية ثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة

المجلس الأعلى للثقافة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي:

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ أمسية ثقافية، ضمن فعاليات سلسلة "تواصل" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس ومقررها الدكتور حسين حمودة وتحت إشراف الدكتورة عزة بدر عضوة اللجنة.

وتبدأ الأمسية اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتتضمن مشاركة كل من: عارف مصطفى - إبداع شعرية، وياسر العبد- "إبداع شعري"، وإسماعيل فتح الباب- إبداع قصصي"، وإيمان يوسف - ابداع قصصي، ورؤية فكرية بعنوان الحالة السردية فى مصر يقدمها: الأستاذ منير عتيبة، وتدير الأمسية الدكتورة عزة بدر.

أفضل أسعار التكييفات

اعرف الاسعار
المجلس الأعلى للثقافة ا?يناس عبد الدايم وزيرة الثقافة هشام عزمي

الخبر التالى:

تسبب السرطان.. الصحة تحذر من إسراف استخدام المضادات الحيوية
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا