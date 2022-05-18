شبورة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس في 6 أيام

السفير الفلسطيني يطالب باعتبار 11 مايو يومًا عالميًا للتضامن مع صحفيي

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 18 مايو 2022 إلى الاثنين 23 مايو 2022.

ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأربعاء 18 مايو

شبورة مائية صباحا من 4 إلى 7 صباحا تقريبًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية أو مدن القناة.

نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس 19 مايو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

الجمعة 20 مايو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

من السبت إلى الأحد 21 و22 مايو

انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الاثنين 23 مايو

نشاط رياح، على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.