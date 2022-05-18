الحج السعودية تكشف استعدادات استقبال الحجاج هذا العام

كتب يوسف عفيفي:

كشف سعد جميل مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، ملامح استقبال المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام، خلال الموسم الجديد 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

وقال القرشي في تصريح لمصراوي، إنّ المملكة وضعت استعدادات كبيرة في المشاعر المقدسة لاستقبال موسم الحج، مضيفا أن الاستعدادات تشمل كل مداخل ومنافذ المملكة العربية السعودية منها: (البحرية والبرية والجوية)، مؤكّدًا أن هذه الاستعدادات تبشر بموسم حج ناجح.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية، بدأت العمل قبل شهر رمضان الماضي لاستقبال موسم الحج، وعلى أتم الاستعداد لاستقبال الأفواج، منوهاً بأن أول فوج سيصل بعد حوالي أسبوعين أو ثلاثة من الآن.

وأكد القرشي، أن من ضمن الاشتراطات التي وضعتها المملكة لإجراء موسم الحج أن يكون عمر الحاج دون الـ 65 عامًا، ومطعمًا بالكامل ضد فيروس كورونا.

وحذر مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، الحجاج، من التخلف عن الموعد المحدد لمغادرة الأراضي السعودية بعد انتهاء مدة برنامج العمرة تجنبا للغرامة المالية.

ونصح القرشي، الحجاج المقبلين على السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، بضرورة اتباع كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالسفر، والحصول على اللقاحات المعتمدة بالمملكة لدخول الأراضي السعودية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، البدء في وضع آلية تخصيص مخيمات الحجاج في مشعر منى خلال موسم حج هذا العام 1443هـ بالنسبة لمخيمات حجاج الخارج وحجاج الداخل، حتى يتسنى لشركات الطوافة وشركات ومؤسسات حجاج الداخل تجهيز هذه المخيمات قبل وصول الحجاج بوقت كافٍ.

وأكدت الوزارة، أنها "تعكف حاليًا على وضع الشروط والمعايير الخاصة بآلية التخصيص، التي ستراعي أعداد الحجاج لهذا الموسم والمقدرة بمليون حاج، منهم 850 ألفا من حجاج الخارج، و150 ألف حاج من حجاج الداخل، بحسب ما أعلنته الوزارة في بداية شهر رمضان الماضي".

جدير بالذكر، أن وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت زيادة عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.