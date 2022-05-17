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"شغالين مش ساكتين".. أول تحرك رسمي بعد اختطاف طالب في جنوب إفريقيا

11:51 م الثلاثاء 17 مايو 2022
"شغالين مش ساكتين".. أول تحرك رسمي بعد اختطاف طالب في جنوب إفريقيا

السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد

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كتب- يوسف عفيفي:

وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رسالة إلى عائلة الطالب مؤمن هيثم كامل، المختطف في جنوب أفريقيا وفقًا لرواية والده.

ونشرت مكرم، رسالتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان: "رسالتي إلى عائلة الطالب مؤمن هيثم كامل"، قالت فيها: "إحنا في ظل الجمهورية الجديدة شفنا أهمية المواطن المصري في الخارج، لدى الدولة وخاصة الطلبة سواء في أزمة العالقين في فترة كورونا، أو في أزمة أوكرانيا".

وأضافت مكرم: "سفارتنا في بريتوريا مع أكاديمية "اتيس" للطيران والجهات المعنية في جنوب افريقيا شغالين مش ساكتين، ولكن حفاظًا على سلامة مؤمن أرجو عدم إثارة الموضوع إعلاميًا، مع تقديرنا الكامل لشعور الأسرة".

وأكملت السفيرة: "المطلوب الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لإنجاح عودة مؤمن إن شاء الله سالمًا، وضرورة التأكيد على أولادنا الدارسين فى جنوب أفريقيا الالتزام بتعليمات الأمن".

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