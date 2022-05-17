تجسيد للمواطنة.. برلمانية تشيد بلقاء "السيسي" مجلس كنائس الشرق الأوسط

القاهرة - مصراوي:

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء الكنائس المشاركة في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

وأعربت عن سعادتها كونه الانعقاد الأول الذي يتم في مصر منذ تأسيس المجلس، موضحة أن هذا أعظم صورة يتجسد بها معاني المواطنة خاصة وأنه يوضح مدي استيعاب واهتمام القيادة السياسية ومجلس الدولة بأهمية ملف المواطنة فهو بمثابة ضخ شريان السلام المجتمعي بين المواطنين.

ولفت في بيان اليوم، إلى أن هذا الحدث يخدم علي وضع مصر العربي الريادي، مؤكدة أن نتيجة الاجتماع تشمل في طياتها أهداف سامية تحث علي الحد من التطرف والعنصرية في المنطقة العربية ككل وليس مصر فقط مما يدعم وضعها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ويعزز من مكانتها علي خريطة السلام الدولية .

ونوهت إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلي هذا النوع من الإنجازات، موضحة أن من الضرورة دمج نسيج كافة الكنائس في المنطقة لتعزيز روح الوحدة الوطنية العربية .

وأضافت محروس أن إقامة الأبحاث المشتركة بشكل ممنهج ومخطط له وإيجاد أرضية مشتركة يعد عامل هام من عوامل تحقيق التعددية الثقافية.

كما أشادت بجهود الدولة ومشروعاتها الترميمية للآثار والمنشآت في إطار الحفاظ علي التراث المسيحي المصري، مؤكدة أنه جزء من حضارة وتاريخ الدولة المصرية العريقة لافتة أن له أيضا مردود سياحي واقتصادي وأستكملت مصر الآن تفعل ما في وسعها لتحقيق السلام المجتمعي والخطة الاستراتيجية التنموية الشاملة وهذا ما نلمسه جيدا في كل إنجاز تحققه الدولة.