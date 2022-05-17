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القائم بأعمال نقيب المحامين: انتخابات "شمال الجيزة" تمت بشفافية​ ودقة

09:08 م الثلاثاء 17 مايو 2022
القائم بأعمال نقيب المحامين: انتخابات "شمال الجيزة" تمت بشفافية​ ودقة

كتب- مينا غالي: أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انت

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كتب- إسلام لطفي:

هنأ مجدى سخى، وكيل نقابة المحامين، والقائم بأعمال نقيب المحامين، السيد جابر مكي لفوزه نقيبًا لمحامي شمال الجيزة في انتخابات الإعادة التي تمت اليوم، مؤكدًا أن الانتخابات تمت بشفافية ونظام ودقة شديدة.

وقدم القائم بأعمال النقيب، خالص الشكر والتقدير بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس النقابة العامة، للهيئة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة شمال الجيزة، وأعضاء مجلس النقابة العامة المشرفون على الانتخابات بالنقابة العامة.

وقال "سخى"، إنه على الرغم من أن نقابة المحامين تمر بظروف عصيبة في الفترة الحالية، إلا أن المجلس حرص على أن تتم إجراءات الانتخابات على أكمل وجه، كما كانت تجرى في السابق.

وأضاف، أن هيئة قضايا الدولة هي أقدم هيئة قضائية في مصر، توليها نقابة المحامين كل الثقة في الإشراف القضائي على الانتخابات، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة العامة لم يتدخل في العملية الانتخابية ولم يدخل غرفة اللجنة القضائية للحفاظ على حسن سير العملية الانتخابية بنزاهة عالية، قائلًا: "هنيئا لمن فاز وندعوا بالتوفيق لمن لم يوفق".

وأصدرت منذ قليل، اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين، برئاسة المستشار عبدالناصر أبو العزم عيسى – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بيانًا أعلنت خلاله فوز الأستاذ السيد جابر مكي، بمقعد نقيب محامي شمال الجيزة، في انتخابات الإعادة.

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