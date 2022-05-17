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نقيب الصحفيين: مقتل شيرين أبو عاقلة فجّر انتفاضة حقيقية

08:53 م الثلاثاء 17 مايو 2022
  • عرض 7 صورة
    تأبين الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بنقابة الصحفيين
  • عرض 7 صورة
    تأبين الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بنقابة الصحفيين
  • عرض 7 صورة
    تأبين الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بنقابة الصحفيين
  • عرض 7 صورة
    تأبين الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بنقابة الصحفيين
  • عرض 7 صورة
    تأبين الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بنقابة الصحفيين
  • عرض 7 صورة
    تأبين الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بنقابة الصحفيين
  • عرض 7 صورة
    تأبين الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بنقابة الصحفيين
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كتب - إسلام لطفي وأ ش أ:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة انتزعت بأداء مهني رفيع وحاسم اعترافا من العالم بحق الشعب الفلسطيني في أن يكون له وطن ودولة.

وأضاف خلال حفل تأبين نقابة الصحفيين المصريين لـ"أبو عاقلة"، اليوم الثلاثاء، أن الزميلة فجّرت انتفاضة حقيقية في العالم وفي الوطن العربي.

وتابع: "اليوم لا نؤبن شيرين أبو عاقلة، ولكن نحتفل بها، ونشهد اليوم اغتيال الكيان الصهيوني لنحو 80 صحفيًا، منهم نحو 50 منذ عام 2000 فقط".

ولفت نقيب الصحفيين إلى أن الزميلة الراحلة قضت نحو ربع قرن في العمل الصحفي، انتقلت فيه بين السياسة والإعلام والعلاقات الدولية، ومؤخرًا للعالم كله.

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