صور وفيديو| تأبين الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بنقابة الصحفيين

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كتب - إسلام لطفي:

نظمت نقابة الصحفيين، حفل تأبين للصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة، بحضور دياب اللوح السفير الفلسطيني وسط حضور لكبير لكُتاب صحفيين، وأعضاء حاليين وسابقين لمجلس النقابة.

ورفع الصحفيون الشموع كرسالة للعالم، تنديدًا باغتيال الزميلة الراحلة، ووقفوا دقيقة حدادًا على روحها.

وكان أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، قد نظموا وقفة احتجاجية داخل النقابة؛ تنديدًا باغتيال الكيان الصهيوني للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وردد الزملاء هتافات: "يافلسطيني يافلسطيني صبرك صبرك في رام الله راح نحفر قبرك"، و"من القاهرة لجنين ألف تحية ياشيرين"، و"بنرددها جيل ورا جيل بنعاديكي يا إسرائيل".

وحرص الصحفيون على إشعال الشموع ووضعها أمام صورة الصحفية الراحلة، وكتابة عبارات من التأبين والمواساة.