إنفوجراف| "الزراعة في كل مصر-41" يكشف جهود المديريات والطب البيطري خلال أسبوع

كتب- أحمد السعداوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الثلاثاء، العدد رقم ٤١ من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو.

ويوضح العدد الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٠ إلى ١٦ مايو الجاري.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة المرور على صوامع تخزين القمح بالمحافظة، وشنت مديرية الطب البيطري حملات على أسواق اللحوم؛ حيث تم ضبط 7 أطنان و71 كجم لحومًا ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر الحكومية، وتم الانتهاء من تحصين 7125 رأسًا ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وتم تنفيذ 7 ندوات إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية متابعة حصاد وتوريد محصول القمح، بحضور محافظ القليوبية، حيث تم المرور على حصاد المحصول القمح بمركزي طوخ وشبين القناطر والحقول الإرشادية، وحث المزارعين على توريد محصول القمح بالكامل ومتابعة سير العمل بصوامع بنها وعرب العليقات وحثهم على تبسيط إجراءات استلام القمح من المزارعين والموردين.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على مواقع تخزين القمح وكذلك متابعة منظومة العمل بالجمعيات والوحدات الزراعية؛ للوقوف على مدى انتظام سيره بالكفاءة المطلوبة واستمرار عمل لجان المديرية والإدارات الزراعية، وتم إزالة عدد (7) حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 17 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 130 من أسواق بيع اللحوم، وتم الانتهاء من تحصين أكثر من 6000 طائر ضد الأمراض الوبائية، وتنظيم 49 ندوة إرشادية و73 لقاءً إرشاديًّا، للتوعية بالمشروعات القومية مثل إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان للحصول على كوب لبن آمن وصحي وتحسين سلالات الماشية والحملة القومية للتوعية ضد مرض إنفلونزا الطيور.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 أطنان و387 كجم لحومًا ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم الانتهاء من تحصين 41 ألفًا و343 ضد مرض الوادي المتصدع، وتم عقد 33 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومراكز تجميع الألبان والتربية الآمنة للطيور والذبح الآمن.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية حملات على أسواق اللحوم؛ حيث تم ضبط 14 طنًّا و690 كجم لحومًا ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة بمرافقة رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات متابعة أعمال توريد القمح وتفقد لجان التسليم والتوريد بصومعة تخزين الغلال بوادي النطرون.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد إزالة ٣ حالات تعدٍّ، على الأراضي الزراعية، وواصلت متابعة عمليات توريد القمح للاطمئنان على جودة الكميات الواردة مع استمرار حث المزارعين على عمليات التوريد سريعًا مع تأكيد سرعة صرف مستحقات المزارعين خلال ٤٨ ساعة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على شون استلام القمح المحلي، لمتابعة عمليات التوريد، وتم عقد اجتماع بالعاملين بالإدارات الزراعية، حيث تم التشديد على ضرورة التواصل الدائم مع المزارعين وحثهم بضرورة توريد الأقماح المحلية للشون ومتابعة أعمال الحصاد والتوريد والعمل على إزالة كل المعوقات والتيسير على المزارعين.

وشهدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم فعاليات المؤتمر الجماهيري لتوريد محصول القمح، والذي تم تنفيذه بالإدارة الزراعية بسنورس تحت شعار توريد محصول القمح واجب وطني، وكثفت المديرية حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: إبشواي، أطسا، الفيوم، كما تم المرور على زراعات الذرة الشامية وزراعة القطن، وتم بالتعاون مع معهد بحوث البساتين متابعة أشجار الزيتون والتعرف على مشكلات المزارعين ومساعدتهم على حل مشكلاتهم وإمدادهم بالدعم الفني والتوصيات الحديثة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا تفقد حقول القمح المنزرعة وكذلك بعض الشون والصوامع لمتابعة عمليات الحصاد وإجراءات التوريد وكذلك متابعة مدى تسهيل إجراءات التوريد، وكذلك متابعة التعامل الفوري مع الشكاوى والبلاغات التي تواجه المزارعين والعمل على حلها فورًا.

وتابعت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء الإشراف على المساحات الخضراء والزراعات البيئية بمدينة شرم الشيخ، حيث تم تشكيل لجنة دائمة استعدادًا لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية Cop27، وتم مواصلة متابعة موسم حصاد توريد محصول القمح بمدينتي الطور ورأس سدر، وتم متابعة الزراعات بمدينة أبورديس وفحص النخيل للتأكد من خلوه من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، ومتابعة الزراعات بمدينة نويبع، فضلًا عن فتح البيع للدواجن الحية (تسمين) لعدد 7000 دجاجة تقريبًا.

ووصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسوان متابعة أعمال الحصاد والتوريد لمحصول القمح بمركز إدفو بحضور رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي؛ حيث تم المرور على مطحن وشونة وبنك إدفو وصوامع المفالسة بإدفو وحث المزارعين على التوريد القمح للمطاحن والصوامع، وتم المرور على زراعات القمح بمركز كوم أمبو، والمرور على مصنع كيما للصناعات الكيماوية والتنبيه بالالتزام نحو توفير المقرر من الأسمدة المتعاقد عليها للمحافظات من الأسمدة الكيماوية للمحاصيل الصيفية؛ خصوصًا قصب السكر وتوافرها في جميع الجمعيات الزراعية.

يُذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران حاليًّا ٤ إصدارات رسمية، الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافًا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلًا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

وأصدر المركز مؤخرًا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير "أرقام في الزراعة"، الذي يلقي الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.