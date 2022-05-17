هل أتاحت وزارة التموين تحديث بيانات البطاقة برقم التليفون إلكترونيا؟

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كتب- محمد سامي:

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم خلال اليومين المقبلين إتاحة تحديث بيانات بطاقة التموين برقم الهاتف إلكترونيا. في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء.

جاء تعليق أحمد كمال ردا على تساؤلات كثيرة حول إمكانية تحديث بيان البطاقة بشكل إلكتروني.

وكانت وزارة التموين، أصدرت تعليمات لمكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة لتنظيم عملية تسجيل أرقام التليفونات على البطاقة التموينية.

حيث تكون الخدمة مجانية، والمطلوب تقديمه من المواطن رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأسرة ورقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة، ولا يتم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط التليفون.

ولا يتم إجبار المواطن على شراء خط تليفون جديد أو تحديد شركة بعينها، ويسمح للمواطن بالتقدم بالأوراق المطلوبة والسماح له بالانصراف على أن يتم تسجيل الطلب فيما بعد.