خدمة إلكترونية جديدة.. مد تسجيل أسماء الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج السياحي

كتب- أحمد السعداوي:

قررت وزارة السياحة والآثار مد تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج السياحي، من خلال الشركات السياحية حتى يوم الإثنين 23 مايو الجاري، بدلاً من يوم الجمعة 20 مايو؛ حرصًا من الوزارة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء الفريضة هذا العام 1443هـ- 2022م.

وقامت الوزارة باستحداث خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الإلكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحية بالوزارة (trans.hajj.gov.eg)، لتمكن هؤلاء المواطنين المتقدمين لأداء فريضة للحج السياحي من الاستعلام عن بيانات التسجيل الخاصة بهم والتأكد من قيام الشركة التي تقدموا إليها بتسجيل أسمائهم من عدمه.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم للمواطن؛ لمعرفة حقوقه وإطلاعه على بنود برنامج الحج المتفق عليه مع شركة السياحة ونوع البرنامج سواء أكان اقتصاديًّا أو خمس نجوم.

وأوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أن هذه الخدمة سوف تمكن المواطن ولأول مرة من الاستعلام عن نتيجة القرعة الخاصة به بدلالة الرقم القومي له، وكذا التأكد من تفاصيل السكن سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة في حال فوزه بالقرعة الإلكترونية للحج السياحي.

وأضافت سامي أن الشركات السياحية ستقوم بإدراج البيانات التفصيلية للبرامج الخاصة بها في مرحلة لاحقة لإجراء القرعة على الموقع الإلكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحية بالوزارة، مما يُمكن المواطن من التقدم بشكوى من خلاله حال عدم مطابقة البرنامج المنفذ مع التعاقد المبرم مع الحاج، كما ستقوم الوزارة بإدراج رقم الخط الساخن لها (19654) على ذات الموقع، لتقديم أية شكاوى خاصة بالحاج.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كان قد اعتمد الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1443هــ- 2022م والموضوعة من قِبل اللجنة العليا للعمرة والحج لتنظم عمل الشركات السياحية، وفي الوقت نفسه للحفاظ على حقوق المواطن والشركات، لا سيما في إطار سعي وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحي؛ خصوصًا من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية.